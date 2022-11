El golpe de Estado contra Putin ya está en marcha, según un analista ruso: “Están saboteando sus decisiones”

“Esto sucede de manera pasiva. No hace falta ser fuerte para ir al Kremlin y derribar el servicio de seguridad del presidente. Basta tener fuerzas que no permitan que el servicio de seguridad del presidente te arreste”, añade.

Desde que el pasado mes de febrero el presidente ruso Vladimir Putin diera la orden de invadir Ucrania, no han dejado de sucederse los rumores acerca de la inestabilidad de su liderazgo , acechado por supuestos aliados que no comparten sus políticas, bien por exceso o por defecto.

You May Also Like