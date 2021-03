El golazo de Marta Cardona con el Real Madrid femenino al Deportivo

Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en tercera posición de la clasificación general de la Primera Iberdrola , con 50 puntos, cuatro menos que el Levante y cinco más que el Madrid CFF , aunque estas tienen dos partidos menos. El Barcelona se mantiene líder destacado, con 63 puntos: no han perdido ningún partido en lo que va de temporada, aunque no han disputado todos debido a los tres anulados por coronavirus.

