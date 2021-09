El gol récord de Cristiano Ronaldo nos recuerda que nadie lleva el dramatismo como el capitán de Portugal

Desde el momento en el que Bazunu atajó su penal, Cristiano pasó a ser una figura frustrada. Realmente no se suponía que las cosas iban a suceder de esta manera, en especial en un estadio en el que él había marcado más goles (10) que en cualquier otro lado en su carrera internacional. Esta no era una de las ciudadelas de Lisboa u Oporto, sino un estadio sin nada demasiado especial con dos gradas temporarias en la costa portuguesa del Algarve.

