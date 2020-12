El gobierno y los estilos de crianza

Recientemente, se vetó el proyecto de ley 314 que busca promover la salud mental a un nivel colectivo. Me pregunto yo, ¿qué sería de Panamá si nuestras/os gobernantes entendieran el efecto que su “estilo de gobernanza” tienen en la salud mental de la población? ¿Qué sería de Panamá con un gobierno que parte desde el respeto, la humildad, la empatía y la escucha? Con gobernantes que entienden que la gobernanza no es “talla única” y, así como los tiempos cambian, los estilos de mandato también pueden (y deben) cambiar.

A medida que las/os niñas/os crecen, la crianza debe cambiar también. Ya no puede ser una crianza binaria con mandatos vacíos de “haz esto o si no me enojaré.” Y cambia, porque las/os niñas/os dejan de ser niñas/os y se convierten, poco a poco, en individuos pensantes.

You May Also Like