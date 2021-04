El Gobierno vinculará las pensiones al IPC, castigará la prejubilación y premiará a quien trabaje más allá de los 67 años

El paquete de reformas no concreta uno de los puntos que más fricción provoca entre PSOE y Unidas Podemos: el posible aumento del periodo de cómputo de la pensión hasta los 35 años. Esa propuesta sí figuraba en el primer borrador del paquete de medidas, pero no en el redactado final, en el que el Gobierno se limita a plantear la necesidad de adecuar “a las nuevas carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación” para “reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador”.

