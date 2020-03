El Gobierno suspende las visitas de familiares a los ancianos en residencias durante su aislamiento por coronavirus

Aunque la actividad laboral “habitual” no debe ser interrumpida, se establecerá un registro de todo el personal que haya estado en contacto c on los casos investigados o confirmados . De esta forma, se pretende realizar una vigilancia de estas personas para “detectar precozmente la aparición de síntomas”.

Tanto los trabajadores sanitarios como no sanitarios del centro deberán realizar higiene de manos “ antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada ” y también antes y después del contacto con los residentes. También se recomienda no usar anillos, pulseras y otros complementos y mantener las uñas cortas y cuidadas.

You May Also Like