El Gobierno sigue sin ofrecer datos por edades de los muertos y contagiados de coronavirus en España

Tras mostrarlo, Simón ha subrayado que las zonas más claras (como Andalucía, Galicia o Comunidad Valenciana) no quiere decir que no haya riesgo en ellas, sino que “están ahora en evolución”, al tiempo que ha insistido en que el objetivo es mantenerlas claras y las oscuras, que reduzcan el número de casos.

You May Also Like