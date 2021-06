“El Gobierno sí podía hacer cosas para bajar el precio de la luz; es mentira cuando decían que no”

“Todo lo que significa el autoconsumo rompe también con el mercado mayorista , los modelos de conexión a la red se siguen rigiendo con el sistema anterior y se ha generado una burbuja que ha frenado todo; todavía hoy tenemos aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima, pero aún no está la programación ni sabemos cuántas conexiones se van a hacer y donde, que tenían que estar previstas en diciembre del año pasado. Red Eléctrica en este momento no sabe cuáles van a ser las inversiones que tiene que hacer el año que viene , porque el Gobierno todavía no lo ha aprobado”, ha explicado.

“Que el Gobierno sí podía hacer cosas para bajar el precio de la luz , con lo que es mentira cuando decían que no; la incompatibilidad entre la transición ecológica y el modelo de mercado mayorista que tenemos en el sector eléctrico; y que el Ejecutivo ha estado muy lento, porque las nuevas franjas horarias, de las que se hablaba en el sector hace tiempo, se comprometieron a hacerlas en marzo , y ha tardado mucho la ministra en aplicarlo, quizá porque era consciente de que esto enfadaba a grandes grupos eléctricos y prefería no hacerlo”, ha asegurado ahora analista económico de referencia de la consultora de comunicación y asuntos públicos Llorente y Cuenca (LLYC).

