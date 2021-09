El Gobierno promete que el paquete de medidas para bajar el precio de la luz llegará de forma “inminente”

Por último, la ministra ha insistido en que el precio del ‘pool’, el precio de la luz en el mercado mayorista en el que se están viviendo máximos históricos no es el precio de la factura final que llega a los consumidores: “El crecimiento exponencial del pool no se ha reflejado en las facturas. Alguna gente ha pagado lo mismo, otra algo menos o otra algo más “, ha afirmado Ribera, tras recordar que el Ejecutivo ha rebajado temporalmente el IVA que graba el recibo eléctrico y suspendido el impuesto a la generación.

