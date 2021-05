El Gobierno promete ahora bonificaciones en los peajes de autovías a transportistas y usuarios frecuentes

Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño , ha defendido en una entrevista en El Periódico que “el planteamiento de nuestro país no puede ser el de bajar impuestos y no asumir modelos de gestión de infraestructuras que sí tienen nuestros países vecinos ” y ha dicho que el nuevo modelo tendrá en cuenta el uso intensivo por parte de personas que no tienen alternativa para ir a trabajar y el sector del transporte.

