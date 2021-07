El Gobierno prevé lanzar esta semana una ley que permitirá crear empresas con 1 euro

El principal objetivo de la norma será remover obstáculos para la creación y viabilidad de compañía . Y los impagos son, precisamente, uno de los problemas que atenazan en muchas ocasiones su solvencia al limitar o estrangular su liquidez por no cumplirse el plazo máximo legal de los 60 días . Se trata además de un problema especialmente penoso para pymes y autónomos, que consienten que empresas grandes tarden mucho más en atender sus facturas por temor a deteriorar las relaciones comerciales. Por eso no suelen exigir las compensaciones legales previstas en la norma en caso de incumplimiento como costes de recobro o indemnizaciones, aunque meta presión en sus márgenes.

