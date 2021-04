El Gobierno presiona a Caixabank para reducir el número de despidos en el ERE pese a tener solo un 16% de sus acciones

Más directo fue el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, que planteó que “el Estado debe utilizar su participación en la entidad para defender el empleo y el interés público” y no puede “asentir pasivamente” ante el ERE. “La sociedad española ha hecho esfuerzos muy importantes en el pasado, que aún estamos pagando, para garantizar la estabilidad de los bancos en este país, Bankia nos ha costado 23.000 millones de euros a todos los españoles, y no puede ser que la moneda de cambio que devuelvan las entidades sea la de los despidos y los cierres de oficinas”, denuncian fuentes de la parte morada del Gobierno.

Al tener una participación minoritaria en el accionariado, el Gobierno no tiene capacidad de obligar a Caixabank a retirar el ERE , aunque sí esté presionando para, al menos, rebajarlo. Este miércoles, Calviño insistió públicamente en la necesidad de “adoptar determinadas medidas para cambiar el rumbo de las entidades y del sector” y reducir “el impacto negativo sobre el empleo”. Asimismo, la ministra pidió a la entidad “buscar todas las alternativas posibles”, porque la destrucción de empleo supone “una pérdida de valor y capital humano que simplemente España no puede permitirse”.

