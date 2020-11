El Gobierno presenta un borrador de Carta de Derechos Digitales sobre la que la ciudadanía podrá realizar aportaciones

“Las condiciones, límites y garantías de implantación y empleo en las personas de las neurotecnologías serán reguladas por la ley ”, dice la Carta. La finalidad es preservar la identidad individual, garantizar la autodeterminación, soberanía y libertad en la toma de decisiones, asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales, ordenar el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad física o psíquica y asegurar que las decisiones basadas en estas tecnologías no estén condicionadas por el suministro de datos, programas o informaciones “incompletos, no deseados, desconocidos o sesgados”.

Asimismo, el texto cita el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital , para el que “los poderes públicos impulsarán políticas ordenadas a la garantía del acceso efectivo de todas las personas a los servicios y oportunidades que ofrecen los entornos digitales en cualquiera de sus dimensiones, garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones, atendiendo particularmente a la brecha territorial y asegurando un derecho de acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet para toda la población”.

Dentro de los ‘Derechos de libertad’ se recogen el derecho a la protección de datos , el derecho a la identidad en el entorno digital, el derecho al pseudonimato -las personas tienen derecho a utilizar un seudónimo si no quieren dar su nombre y apellidos-, el derecho a no ser localizado y perfilado , el derecho a la seguridad digital y el derecho a la herencia digital -acceso a los bienes y derechos digitales de los que sea titular la persona fallecida-.

You May Also Like