El Gobierno, patronal y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 950 euros

Según Álvarez, este miércoles no se han tratado subidas adicionales porque “hoy la patronal no ha dado su plácet para continuar” con la subidas. Preguntado por esta cuestión, Garamendi se ha limitado a lo acordado hoy para 2020. “Vamos a hablar de lo que se puede hablar ya y el año que viene hablaremos “, ha dicho el presidente de la CEOE.

“Si me dicen subir a 950, no es bueno, pero es mejor, es menos malo, que subir 1.000″, ha dicho a su lado Cuervas, presidente de CEPYME y vicepresidente de la CEOE.

