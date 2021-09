‘El gobierno no tiene que denunciar nada’

¿Como sabes que no ha pasado nada? Habría que investigar cuántas de esas denuncias han prosperado. Yo no lo sé.

Buen punto. Hay dos empresas que blindan carros. No las he verificado. Sería interesante que Aduanas y el municipio investigaran quiénes blindan sus carros.

No, porque no las reportan.

La Policía sabe dónde están los capos. ¿Por qué no desmantelan esas bandas? ¿Pacto de no agresión?

No. Eso no tiene relación. La violencia es proporcional a las drogas y las vendettas que hay entre las bandas.

Usted no apoyaba el proyecto Barrios Seguros, porque dice que el delito no se previene dándole plata al delincuente. Pero según los números, funcionaba…

You May Also Like