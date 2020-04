El Gobierno mantiene la incógnita y no decidirá hasta el fin de semana quién podrá volver el lunes a su trabajo

Este miércoles ha expirado el decreto por el que el Gobierno decidió paralizar toda la actividad económica no esencial para reducir los contagios por coronarivus, de manera que el lunes -o el martes en las comunidades donde la víspera sea todavía festivo- la situación debería regresar a la que había el 29 de marzo, cuando los trabajadores de actividades no esenciales que no podían teletrabajar continuaban yendo a sus empresas y fábricas. MÁS INFORMACIÓN

