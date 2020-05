El Gobierno libera otros 20.000 millones en avales solo para pymes y no descarta ampliar el fondo de 100.000 millones

Este martes, los nuevos 20.000 millones volverán a ser solo para pymes y autónomos e n una nueva revisión del mercado de estos créditos que, según ha dicho Montero, es lo que motiva que el Gobierno vaya liberando por tramos y no de forma íntegra el fondo aprobado de 100.000 millones. “ No los ponemos a disposición de una sola vez para conocer las necesidades del mercado”, ha dicho Montero.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes liberar un cuarto tramo de 20.000 millones del fondo de 100.000 euros en avales ICO para respaldar los créditos que pidan las empresas afectadas por el Covid-19. Como novedad, este tramo se dirige solo a pymes y autónomos, no a compañías mayores. Una vez que se agote, ya solo quedarán 15.500 millones disponibles, aunque la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha descartado que pueda ampliarse el importe del fondo.

