el Gobierno interviene los laboratorios privados, que le piden una reunión antes de regular los precios de los test

La patronal del sector tampoco se opone a la regulación de precios, pero en este punto señala que “los exigentes requisitos en la adquisición de las distintas pruebas diagnósticas” que se dan en el mercado deberán ser tenidos muy presentes “para que no haya un desfase entre el precio regulado y el precio de aprovisionamiento real “. “En caso de producirse, esta situación podría acarrear que los centros clínicos privados no puedan operar y, por tanto, no tengan margen para mantener su servicio, algo similar a lo que sucede con los problemas de liquidez del conjunto de la sanidad privada”, ha advertido.

“Lo que no podemos es permitir que en periodo de escasez se utilicen en grupos poblacionales en los que no va a ser eficaz para el resultado”, ha dicho Simón, en alusión a las personas sin síntomas, puesto que incluso las PCR, más precisas que los test rápidos, solo son efectivas cuando estos aparecen.

Según ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, con esta medida el Gobierno quiere evitar principalmente dos fenómenos . Por una parte, el objetivo es evitar que las pruebas de diagnóstico se malgasten realizándose a personas que no las necesitan, por ejemplo, porque no presenten síntomas.

