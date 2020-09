El gobierno interino de Guaidó en Venezuela se desmarcó de Capriles y Stalin González tras negociación con la dictadura de Maduro

Mientras gran parte de la oposición ya adelantó que no participará de las elecciones parlamentarias convocadas en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro al considerarlas fraudulentas, dos líderes de la oposición venezolana de alto perfil están en conversaciones con el régimen chavista para participar en los comicios para renovar la Asamblea Nacional (AN).

