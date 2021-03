El Gobierno francés permite viajar a España pese a que pide a sus ciudadanos no desplazarse por dentro de Francia

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, insistió este viernes en que “no es un tema para hoy” y aunque admitió que ese pasaporte pueda servir para ir de un país a otro, no cree que pueda valer en el interior de Francia para vetar la entrada a ciertos establecimientos a quienes no hayan sido vacunados, dada la tradición igualitaria francesa.

Por lo que respecta a los planes de implantar un pasaporte de vacunación para permitir los movimientos entre países miembros de la UE, Francia se ha mostrado reticente y aunque no rechaza esa idea de forma absoluta, considera que no es algo que pueda aplicarse rápidamente, sino en todo caso de cara al verano .

