El Gobierno extenderá la carencia de los créditos ICO en el próximo Consejo de Ministros

“Queríamos actuar sabiendo que no se generaba un problema en otro ámbito”, ha sostenido Calviño sobre las entidades financieras —que son las perjudicadas por la extensión—, y ha subrayado que la crisis del coronavirus no ha derivado en crisis financiera y lo pernicioso que sería para la economía.

La ministra ha reconocido que no ha sido fácil llevar a cabo esta extensión porque debía contar con el apoyo de la CE por tratarse de ayudas públicas y no entrar en conflicto con el “marco judicial” de los bancos.

You May Also Like