El gobierno español decreta estado de alarma en Madrid para frenar la pandemia

“La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver”, añadió el ministro, recordando que otras ciudades europeas tomaron medidas similares con situaciones mucho menos graves que la de Madrid.

“La presidenta de la comunidad autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada”, criticó Illa ante la posición de Isabel Díaz Ayuso, que quería convencer al gobierno de no declarar el estado de alarma.

You May Also Like