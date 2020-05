El Gobierno elimina las restricciones a las portabilidades de telefonía impuestas por la crisis del Covid-19

En el caso de la portabilidad fija, dado que en la mayoría de los casos es necesario el desplazamiento de personal al domicilio del abonado, y, por tanto no se podrá llevar a cabo, la CNMC estableció un “límite técnico transitorio por operador de 50 portabilidades al día”, por lo que en abril no se han producido cifras relevantes de cambios de operador.

You May Also Like