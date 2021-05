El Gobierno dice que el líder del Polisario se marchará cuando mejore pero no se interpondrá a la citación de la Justicia

“Si la Justicia entiende que el señor Ghali debe responder ante la Justicia, el señor Ghali comparecerá ante la Justicia; no va a ser el Gobierno el que se interponga en el independiente y libre funcionamiento de la Justicia en nuestro país”, ha subrayado. “La Justicia hará lo que tenga que hacer y el Gobierno lo respetará íntegramente como no puede ser de otra manera en un país democrático”, ha reiterado.

You May Also Like