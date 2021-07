El Gobierno del expresidente mexicano Peña Nieto espió mediante Pegasus a López Obrador, periodistas y activistas

Un reportaje del The New York Times ya reveló en 2017 que el Gobierno mexicano había espiado con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui y al defensor de derechos humanos Mario Patrón, entre otros. En ese momento, Peña Nieto negó “categóricamente” el espionaje a periodistas y activistas , y ordenó a la Fiscalía investigar el asunto.

