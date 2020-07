El gobierno de Trump permitirá a beneficiarios de DACA renovar permisos por un año mientras revisa el programa | Noticias Univision Inmigración

“Estamos tratando de conocer más detalles de este anuncio”, dijo a Univision Noticias José Muñoz, vocero de United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país. “Pero por lo que vemos hasta ahora, el gobierno no está cumpliendo con lo que dijo la Corte Suprema el 18 de junio”.

Durante la conferencia, la Casa Blanca dijo que las renovaciones se harán caso por caso, no se otorgarán permisos de viaje y no se aceptarán nuevas solicitudes. Un funcionario reiteró que los dreamers podrán renovar sus permisos de trabajo por un año y que la revisión de los documentos de cancelación presentados en 2017 por la entonces secretaria interina el DHS, Elaine C. Duke, “llevará tiempo”.

You May Also Like