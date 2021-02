El gobierno de Joe Biden extendió la moratoria hipotecaria y contra los deshaucios hasta finales de junio

Quienes califiquen podrán recibir hasta 24 mil dólares por un año para evitar ser desalojados. Los requisitos indican que tienen que ser residentes de la ciudad, demostrar pérdida o disminución de ingresos durante la pandemia tener ingresos no excedan el 80 por ciento de la media de la ciudad (en una familia de 4 personas representa menos de 73.100 dólares al año). Tendrán prioridad aquellos que lleven al menos 90 días sin pagar su alquiler. La idea es no solo ayudar a los inquilinos, sino también a los propietarios, que a su vez están atrasados con hipotecas propias por no cobrar los alquileres.

La ciudad del sol anunció hoy que c on ese dinero entregarán hasta un año de renta y pago de servicios (como la energía eléctrica) a familias que hayan perdido sus empleos, o visto sus ingresos disminuidos, como consecuencia de la pandemia.

Pero el problema no son solamente aquellos que no están pudiendo pagar sus hipotecas, sino las millones de personas que tampoco están en condiciones de afrontar el alquiler. Según datos otorgados por la Casa Blanca, 1 de cada 5 inquilinos está en esa condición .

