El Gobierno de Brasil suspende los ensayos de la vacuna china contra la covid-19 por un “incidente grave” | Sociedad

La Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil informó este lunes por la noche que suspendió los estudios clínicos en humanos de la vacuna Coronavac contra la covid-19. La vacuna es producida por la farmacéutica china Sinovac, en sociedad con el Instituto Butantan de Brasil. La medida se habría tomado después del registro de un “evento adverso grave”, que no fue detallado por la Agencia. Este tipo de interrupción, relativamente común en estudios con inmunizadores, ocurre cuando un voluntario o participante del estudio muere, queda discapacitado o tiene alguna otra reacción grave, relacionada o no con la medicación. El embarazo de una voluntaria o el atropello, por ejemplo, podría considerarse un hecho grave. El anuncio inesperado de Anvisa dio a entender que la suspensión se produjo por un problema relacionado con las pruebas con Coronavac. Sin embargo, EL PAÍS encontró que esta ocurrencia no está relacionada con el uso de la vacuna.

