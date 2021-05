El gobierno de Biden planea dar más facilidades para la inmigración legal a Estados Unidos

Según The New York Times , la acumulación de solicitudes de ciudadanía pendientes aumentó un 80% desde 2014, hasta más de 900.000 casos , mientras que otros programas, como uno que facilita papeles a inmigrantes indocumentados dispuestos a ayudar a la Policía, han pasado de tardar cinco meses en responder a solicitudes a cinco años.

El Gobierno de Estados Unidos quiere facilitar la inmigración legal al país , dando marcha atrás a numerosas medidas de la administración de Donald Trump y expandiendo las vías de acceso para ciudadanos extranjeros , según informó este lunes The New York Times con base en un documento al que ha tenido acceso.

You May Also Like