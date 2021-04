El gobierno de Biden afirma ahora que planea construir los “huecos” que faltan en el muro fronterizo con México

El momento elegido para tapar los “huecos” no parece una casualidad. Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 171.000 migrantes en la frontera con México en marzo , lo que significa una cifra mensual récord en 20 años. Además, del total de migrantes están incluidos unos 19.000 niños migrantes no acompañados y 53.000 miembros de familias que viajaban juntos.

