El gobierno de Biden advirtió a las caravanas de migrantes que “nada cambió” en la frontera y que no podrán ingresar a Estados Unidos

“Personalmente he viajado a Latinoamérica en 18 ocasiones con Joe Biden. Conoce la región y entiende sus problemáticas. Tenemos que atacar las causas que generan una inmigración desmedida, como la pobreza o la inseguridad. Biden tiene una frase que resume su pensamiento de cooperación. Siempre dice no se trata de lo que Estados Unidos pueda hacer por Latinoamérica, sino de lo que juntos puedan hacer ”, finalizaba la embajadora.

“ A los migrantes les queremos decir que la situación en la frontera no ha cambiado. Usted se pone en peligro, a su familia y a sus acompañantes lanzándose a venir a los Estados Unidos, sobre todo en el contexto de una pandemia . No es el momento de venir, los requisitos no cambiaron. Nadie los va a dejar entrar. Esta es falsa información divulgada por los traficantes de personas (…) La administración Biden quiere un proceso justo y humano en la frontera, pero va a tomar tiempo en ocurrir ”, aclaró.

