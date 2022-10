El Gobierno británico llama a frenar la “invasión” de inmigrantes

“Las personas que llegan aquí ilegalmente desde países seguros no son bienvenidas y no deberían aspirar a quedarse” , dijo Braverman, que tachó de “inaceptable” el coste económico de alojar en hoteles a miles de inmigrantes mientras se tramitan sus casos, como se ha hecho hasta ahora ante la falta de plazas en centros migratorios. “Este Gobierno está comprometido a hacer que entrar ilegalmente en el Reino Unido sea inviable. Intentarlo es innecesario, mortalmente peligroso, injusto con los inmigrantes que siguen las normas e injusto con la mayoría de británicos patrióticos que cumplen las leyes”, afirmó.

You May Also Like