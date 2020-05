El gobierno británico dedica más de medio millón de libras a ‘los súper seis’, perros que pueden detectar Covid-19

También en Estados Unidos se está trabajando en un programa piloto similar con ocho perros liderado por la University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine.

Los perros han demostrado que su prodigioso olfato puede identificar enfermedades como el cáncer o la malaria, el inicio de crisis epilépticas o hipoglucemias. Desde el pasado mes de abril, un equipo de investigadores de la Universidad de Durham, de la organización Medical Detection Dogs y de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, se pusieron manos a la obra para lograr que los canes también pudieran detectar a las personas enfermas con coronavirus.

