El Gobierno belga permite tener un ‘compañero de mimos’ en el nuevo confinamiento para combatir la soledad

Su nombre era “burbuja de apoyo” y permitía a una persona que vivía sola encontrarse con otra que no vivía bajo el mismo techo . En Italia, en cambio, la opción de excluir a los amigos de las personas a las que podías ver fue acogida con polémica, ya que no se consideró la condición de 8 millones de italianos, sin familiares y sin parejas, que se quedaron solos durante la cuarentena.

Sin embargo, contempla una excepción: “Cada miembro de la familia tiene derecho a un ‘compañero de mimos’. Las familias solo deben invitar a uno de ellos a casa a la vez. No se puede recibir otra visita domiciliaria. Hay una excepción para los que viven solos: pueden invitar a otra persona además de su contacto de abrazos, pero no al mismo tiempo”.

You May Also Like