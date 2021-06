El Gobierno andaluz resta importancia al estado del césped de La Cartuja, aunque se mejorará

“No es excusa, no nos han empatado (Suecia) por el césped, pero es verdad que no estaba en las mejores condiciones. Espero que para el próximo partido esté mejor y podamos hacer nuestro juego” , deseó el canario.

Tras el empate a cero de España contra Suecia en su estreno en el torneo, en el que aún deberá jugar de nuevo en Sevilla ante Polonia, el próximo sábado, y frente a Eslovaquia, el miércoles 23, el seleccionador español lamentó: “El campo no ha ayudado, los jugadores tenían complicaciones para el control. ¿No lo habéis visto? No es una disculpa, es una realidad. Los jugadores se han quejado” .

Preguntado por esta cuestión, Bendodo reaccionó así al hecho de que Luis Enrique y algunos jugadores se mostraran críticos con el estado del césped de La Cartuja, al considerar que no les había ayudado, e insistió en que no se estaría comentando este asunto “si hubiera entrado el gol de España en los últimos minutos” .

