El gobierno alemán no repatriará a sus ciudadanos si enferman de Covid-19 haciendo turismo en el extranjero

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, advirtió que durante el verano no habrá ninguna operación de repatriación organizada por el Gobierno para repatriar a ciudadanos alemanes en caso de que se contagien de coronavirus en un viaje al extranjero, según informa El Heraldo de Aragón. “Quien se infecte en sus vacaciones no debe esperar que nos preocupemos de traerle de vuelta a Alemania “, señaló Maas en el dominical Bild am Sonntag.

