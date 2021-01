El Gobierno acuerda con Errejón un fondo para ayudar a las empresas que quieran implantar la semana laboral de 4 días

Más País-Equo ya presentó una enmienda durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en este sentido, pero entonces fue desechada por el Gobierno. No obstante, el Ejecutivo ha reconsiderado su posición el mismo día que veía en peligro la aprobación del decreto para aligerar los trámites para el reparto de los fondos europeos. Finalmente, este texto será convalidado gracias a la abstención de Vox y los votos favorables de PNV y EH Bildu, ya que ERC no se ha movido de su idea de votar en contra.

Por ahora, únicamente se ha alcanzado ese acuerdo: los detalles de la medida y su calendario de implantación aún no están decididos, y comenzarán a negociarse en una reunión que mantendrá la semana que viene Más País-Equo con el Gobierno. Para la formación de Errejón, no obstante, este proyecto piloto servirá para que las empresas que se acojan puedan “aumentar su productividad, disminuir su impacto ambiental y mejorar la salud de sus empleados”.

