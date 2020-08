El Gobierno achaca el retraso en entregar el 'mínimo vital' en el rastreo de "fraude" y que hay autonomías que no cooperan

No obstante, justificó que es un mecanismo complejo y añadió que a las comunidades autónomas les llevó “años” implantar sus sistemas de rentas mínimas . “El cruce de datos que hay que hacer de renta y patrimonio es complicado, pero si queremos hacerlo bien e identificar a los beneficiarios para que no haya fraude, no hay otra forma de hacerlo que como lo hemos hecho”, argumentó Escrivá, que espera que en septiembre se agilicen los trámites.

Sin embargo, lamentó que algunas comunidades no están por la labor de alcanzar convenios. “ El grado de interés por las rentas mínimas difiere mucho entre comunidades autónomas . Hay algunas que están interesadas en potenciarlas (su red de rentas mínimas y el IMV) y hay otras que no estamos percibiendo que tengan ese interés; esto va a funcionar a ritmos muy distintos”, avanzó.

You May Also Like