El Gobierno abordará los precios agrícolas con las distribuidoras y anima a las comunidades a financiar las cooperativas

El Gobierno mantiene que las protestas que se están registrando en el campo no tiene “nada que ver” con la subida del salario mínimo a 950 euros y que, por el contrario, el descontento tiene sus motivos en los precios y la “disminución de los márgenes comerciales” de los agricultores. Por eso, se dispone a tomar medidas como una reunirse con las grandes distribuidoras y también fomentar las cooperativas agrícolas, algo que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha animado a financiar a las comunidades autónomas.

Planas ha informado este martes al Consejo de Ministros de sus gestiones para intentar aplacar al campo. Para ello, ayer convocó una mesa de diálogo con las organizaciones agrarias. No ha podido decir que el encuentro sirviera para calmar los ánimos, pero sí ha apuntad0 que las organizaciones “apreciaron” que no les pidiera que desconvoquen las movilizaciones previstas para los próximos días. “Las respetamos como ejercicio de un derecho constitucional y las entendemos en mucho extremos”, ha dicho Planas, que en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno ha enumerado lo que piensa hacer el Gobierno para “no perder tiempo”.

En los próximos días también se reunirá con los dos sectores más afectados, el del aceite de oliva y el de las frutas y hortalizas, este especialmente afectado también por una de las reivindicaciones que hace el Gobierno a la Comisión Europea, que los acuerdos de importación con países terceros obliguen a cumplir las mismas normas fitosanitarias que se exigen a los productos europeos.

“No va a ser un tema sencillo, pero el Gobierno está dispuesto a hacer el esfuerzo también con las demás administraciones públicas”, ha dicho Planas, que en medio de lo revuelto que anda el sector ha dejado claro que “el Gobierno tiene claro que el apoyo a estos agricultores y ganaderos, a nuestra clase media de la agricultura y la ganadería, es un elemento de futuro“.

Distribuidoras y fijación de precios

Además del diálogo con las organizaciones agrarias, Planas ha anunciado que se reunirá con “las grandes empresas de distribución” que, ha dicho, es un sector “eficiente y moderado” pero también “parte del problema” por lo que respecta a la fijación de precios y a la venta por debajo de coste de producción que el Gobierno quiere desterrar.

“Es muy importante que la distribución contribuya”, ha dicho Planas, que ha añadido que “no podemos permitir la pérdida de valor económico y de reputación de nuestros agricultores y ganadores”.

Financiar cooperativas

Por otra parte, el ministro ha animado a las comunidades autónomas a que financien la creación de cooperativas agrícolas dentro de sus territorios, para intentar paliar la “anomalía” que con 800.000 productores y unas 4.000 cooperativas España no tiene ninguna entre las primeras 50 de la UE. Ha señalado que son “necesarias desde el punto de vista de la competencia”, porque agrupados los productores pueden ser más competitivos.

Según ha explicado, el Ministerio de Agricultura prevé ayudas para las cooperativas supraautonónias pero “la realidad del mundo de las cooperativas es básicamente autonómico, la mayor parte de las cooperativas tienen su campo de actividad en el seno de las comunidades autónomas y son los gobiernos autómicos los que tienen que regular este tema”.

Planas ha señalado que en una conferencia sectorial con comunidades autónomas “ya he planteado la necesidad de incrementar vía inversiones la competitividad de nuestro sector”.

Estas son algunas de las medidas que prevé el Gobierno para apaciguar el descontento en el campo por motivos que Planas ha asegurado que no tienen que ver con la subida del salario mínimo. “Sinceramente, no”, ha contestado sobre esta posibilidad, debido a que la mayoría de los agricultores, bien porque son empresas o asalariados, perciben ingresos “por encima del salario mínimo” y porque, según ha dicho, no puede achacarse lo que ocurre a una subida que aún no ha entrado en vigor, más cuando se ha visto que la de 2019 no afectó.

PAC y UE

Por otra parte, el ministro ha señalado que en la negociación del Presupuesto de la UE de 2021 a 2017 el Gobierno está defendiendo en Bruselas que se destinen recursos suficientes a la Política Agrícola Común (PAC), así como una redirección de las ayudas agrarias, para que no vayan tanto a las grandes explotaciones, aquellas que no las necesitan porque funcionan por sí mismas, sino a la “clase media” de la agricultura y la ganadería.

La “lógica”, ha dicho el ministro, es que “quien obtiene del mercado los rendimientos adecuados no necesita la PAC, pero esa inmensa clase media sí que la necesita porque se sitúa en niveles limite”. El Gobierno quiere que las ayudas sirvan para “apoyar a quien lo necesite”.