El gobernador de Florida puso fin a los toques de queda y la obligación de usar máscaras por la pandemia de coronavirus

Las municipalidades, como Miami Dade, no pueden ahora exigir el uso de máscaras. El principal condado del sur de la Florida, tenía prohibido hasta ahora cobrar multas a quienes no utilicen máscaras tapa bocas (desde el mes de septiembre, cuando a través de otro decreto DeSantis prohibió las multas), pero igual tenía una regla en pie en la que se le exigía a todo aquel que esté en el condado que tape su boca y su nariz mientras se encuentre fuera de su hogar, a excepción de cuando se está comiendo o bebiendo.

No todos se tomaron a bien la decisión del gobernador. La alcaldesa de Miami-Dade, el condado más densamente poblado del estado, aseguró verse sorprendida por la medida ya que DeSantis no le advirtió al respecto.

