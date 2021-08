El gesto de la corona británica en el cumpleaños de Meghan Markle

Se sabe que la relación entre ambas cuñadas no es del todo armónica. Durante la explosiva entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle aseguró que Kate Middleton la hizo llorar . Contrario a lo que se pensaba y había publicado la prensa británica, que era la ex actriz quien había provocado el llanto de la duquesa de Cambridge.

