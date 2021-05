El gerente general de El Nacional de Venezuela confía en revertir el embargo

“El Nacional va a seguir, el edificio se va a recuperar, la dictadura se acaba, si no es hoy o no es mañana es en 5, en 10, o en 15 o 20 años, pero se va a acabar y la democracia y la justicia llegarán”, señaló Makriniotis, quien cree que “hay una gran división interna en el poder”, lo que ayuda a que “el fin esté más cerca”.

“El Nacional va a seguir trabajando, la página web sigue. Nos están llevando un edificio, no la gente ni el recurso de trabajar o ser humano”, reiteró el directivo, que aseguró no estar dispuesto a ceder ante esta situación y otras como las que se habían dado anteriormente.

“De ahí llega la primera demanda de Diosdado Cabello por difamación, que no es difamación ya que no es una opinión personal, sino una noticia”, explicó Makriniotis, quien agregó que El Nacional “es una estrategia política, un comodín, que estará usando alguna persona dentro del Gobierno para ser incluido en alguna negociación”.

