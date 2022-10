El general invierno | Opinión de Carmelo Encinas

El “general invierno” en el que tanto parecen confiar puede ser, sin embargo, un arma de dos filos a tenor de lo que cuentan los expertos y también la experiencia histórica. Los fríos polares de aquellas latitudes no siempre favorecieron al ejército ruso. Los soldados soviéticos quedaron bloqueados por la nieve y el hielo mientras los alemanes consolidaban sus posiciones a las afueras de Moscú y otro tanto les pasó cuando años después invadieron Finlandia. La capacidad de causar estragos del «general invierno» es enorme pero ese ficticio militar no es amigo de nadie.

