El gel limpiador con ácido hialurónico que triunfa entre las pieles mixtas está rebajado un 68%: ¡cuesta 4 euros!

Después de tanto insistir en la necesidad de limpiar nuestra piel a diario, no hay quien, tras probarlo, pueda negar los beneficios que esta rutina tiene en nuestro rostro . Con esta pequeña acción al terminar nuestra jornada, eliminamos las toxinas, los restos de maquillaje y las partículas contaminantes que se han ido acumulando en la dermis a lo largo del día y que, de no hacerlo, obstruyen los poros y pueden provocar la aparición de granitos e imperfecciones. Además, desde que descubrimos las bondades de los cepillos de silicona para esta tarea la inversión de tiempo en ella es menor y los resultados se han vuelto más efectivos.

