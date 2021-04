el gato se pone las botas sin el macho alfa

Aunque el dato más llamativo de su carrera lo logró el martes: es el cuarto máximo goleador de la Champions . Su tanto ante el Chelsea, el 71, le hace igualar a Raúl González y ponerse a solo dos de Robert Lewandowski. Por delante, solo Leo Messi (120) y CR (135). No está nada mal para un jugador al que siempre se le ha achacado tener problemas para marcar. El gato, como le llamó Mourinho algo despectivamente, no explotó cuando se fue el perro (Gonzalo Higuaín), lo hizo cuando se marchó el macho alfa de la manada blanca, Cristiano Ronaldo .

