el gasto de la cesta de la compra aumenta 830 euros este año

Así lo desprenden los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman una moderación de la inflación por la baja del precio de la electricidad. No obstante, la tasa subyacente ha subido una décima este último mes y se sitúa en el 6,3% . La inflación subyacente es la inflación reflejada por el IPC cuando no se toman en cuenta los productos de alimentación de la cesta de la compra ni los energéticos.

