El futuro incierto de los nadadores chiricanos

El director provincial de Pandeportes, Benjamín Ortega, y el vicepresidente de la Federación de Natación, David Delgado, sostuvieron un conversatorio con dirigentes deportivos, padres de nadadores, representantes de clubes de natación y de la propia empresa CEP, en el que debatieron sobre varios elementos omitidos en la construcción de la nueva piscina que son relevantes para que esta sea reconocida por la Federación Internacional de Natación (FINA) como por ejemplo la zona de oficialía que no está ubicada en el lugar regulado ( a un costado derecho no en el centro de la fosa).

You May Also Like