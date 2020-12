El futuro está en nuestras manos

El 2021 definitivamente no será un año fácil. Todo lo negativo del 2020 probablemente continúe y, en ciertos casos, se empeore en el nuevo año que está por iniciar. Si nuestras libertades y nuestros derechos continúan bajo ataque por parte del gobierno, si el país sigue en el camino de la cubanización por culpa de un número importante de diputados de la Asamblea Nacional, no sorprenderá, entonces, que cada vez sean más las personas que decidan ir a buscar refugio en puertos más seguros. Sería una lástima que, en unos años, el país que muchos inmigrantes y extranjeros consideraban un refugio de los embates del autoritarismo que se vivía en la región, principalmente en Suramérica, y de los excesos de gobiernos que implantan infiernos fiscales a lo largo y ancho del planeta, pase a ser uno más de la lista de los que sucumbió por completo al populismo.

Desde el inicio de la pandemia, y de la absurda cuarentena que le dio una estocada fatal a la ya debilitada economía de cientos de miles de familia, se logró apreciar como diversos sectores de la sociedad civil y del sector privado mostraron solidaridad real al, voluntariamente, implementar medidas de apoyo para los afectados por el Covid-19. El Movimiento Todo Panamá, las medidas de las aseguradoras de brindar cobertura bajo pólizas de salud (pagando más de $15.1 millones en reclamos por Covid-19, al cierre de noviembre), descuentos en primas, y arreglos de pagos especiales, y la modificación de préstamos por parte de los bancos ($23.9 mil millones al cierre de la primera semana de diciembre), todos han sido muestra de que no se necesita que el gobierno use su aparato coercitivo para que las personas se apoyen los unos a los otros.

