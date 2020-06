el futuro del sector sanitario

“Se trata de aumentar la calidad de los procesos diagnósticos, unificando las diversas fuentes de imagen , como las radiografías, imágenes cardiológicas, etc.; acercar los servicios de salud a toda la población independientemente de su ubicación, mejorando la salud de las personas que viven en zonas rurales y no tienen cerca un especialista; aumentar la productividad de los profesionales, que podrán atender a un mayor número de pacientes ; mejorar la satisfacción de los pacientes y controlar los costes, modernizando las infraestructuras que se han quedado obsoletas sin necesidad de hacer grandes inversiones en nuevos sistemas”, añaden.

You May Also Like