El futuro del Real Madrid y de Zidane se decidirá en una reunión clave la próxima semana

Una vez resuelto el asunto del entrenador tocará hablar de salidas y entradas. En el primer aspecto, el futuro de Sergio Ramos será uno de los temas candentes. El sevillano no acaba de renovar ni de cerrar su destino, pero con su actual ficha no tiene hueco. O baja sus pretensiones, o le pondrán puente de plata . No será el único: Marcelo , Hazard o la situación de los cedidos ( Bale, Odegaard, Kubo… ) se repasarán profusamente antes de que los internacionales se vayan con sus respectivas selecciones a la Eurocopa.

